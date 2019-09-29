السعودية..حريق في محطة قطار الحرمين بجدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 05:56 مساء

اندلع حريق في محطة قطار الحرمين الواقعة في مدينة جدة السعودية، الأحد، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر».

ونشرت الإمارة مقطع ففيديو يُظهر اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين وأشارت إلى أن قوات الدفاع المدني هرعت للتعامل مع الحادثة، قبل أن تعلن عن إصابة 5 أشخاص جراءه.

من جانبه، تابع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد عملية إخماد الحريق ووجه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع تويتر.

وتمتد السكة الحديدية الكهربائية التي يتضمنها مشروع قطار الحرمين من مكة إلى المدينة مرورا بجدة ويبلغ طولها 450 كيلومترا ويستوعب قطار الحرمين 80 مليون مسافر أسبوعيا وتبلغ سرعته 300 كم/ساعة.

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