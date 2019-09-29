أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 01:19 مساء
رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية الجزائرية عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي في الهاصمة الجزائرية، 26 يناير 2019 (أ ف ب)

أكد أحد مسؤولي أكبر حزب إسلامي في الجزائر لوكالة «فرنس برس»، اليوم الأحد، أن حركة مجتمع السلم قررت الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

وصرح مسؤول الاتصال في الحزب، عبد الله بن عجيمية، بأن «الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2019»، مؤكدا بذلك ما سبق أن تداولته وسائل إعلام. وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان يمثله 34 نائبا من أصل 462. وأوضح بن عجيمية أن «شروط» تنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوافرة».

تاريخ جديد للانتخابات
وبعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين. وفي 15 سبتمبر عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كتاريخ جديد للانتخابات رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 80 شخصا سحبوا استمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح.

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