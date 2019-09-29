مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز

اللواء عبدالعزيز الفغم (يسار) الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مطار فنوكوفو بموسكو، 04 أكتوبر 2017 (فرانس برس)

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر إطلاق النار عليه بعد «خلاف شخصي» في جدة بغرب المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية «مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ناطق باسم شرطة مكة أن قوات الأمن قتلت مطلق النار بينما أصيب سبعة آخرون بينهم شخص فلبيني إثر تبادل لإطلاق النار.

وأكد الناطق أن الفغم كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة غرب السعودية ثم حضر صديق آخر يدعى ممدوح آل علي. وأضاف أنه «أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار» مما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فلبيني. وقتل آل علي في وقت لاحق وأصيب خمسة من رجال الأمن عندما رفض الاستسلام، بحسب الناطق.