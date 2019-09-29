معلمو الأردن يرفضون العلاوة الحكومية ويواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 09:38 صباحا
معلمون أردنيون يرددون هتافات في احتجاج في عمان، 05 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية، اليوم الأحد، إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50% على الراتب الأساسي للمعلمين.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء أمس السبت إن «الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمون والمعلمات بين 24 دينارا (نحو 34 دولارا) للمعلم المساعد و31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير. فيما لم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.

رفض العلاوة
وقال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة إن «مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي 10% بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله». وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو «80 قرشا يوميا (ما يساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها».

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وأضاف «أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يساهم بالإنفاق الحكومي على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها». وانتقد النواصرة «التفاوت بالرواتب والدخول» في الأردن، وقال «يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار أن أقبل بـ400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس». 

إضراب مفتوح
وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الجاري الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50%. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. 

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وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن «كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة». ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. 

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