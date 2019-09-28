حمدوك يأمل باتفاق «قريب جدا» لرفع السودان من قائمة واشنطن للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الخرطوم في الثالث من سبتمبر 2019. (فرانس برس)

قال رئيس وزراء السودان، أمس الجمعة، إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده في الأمم المتحدة هذا الأسبوع. وعبر عن أمله بأن تتوصل الخرطوم «قريبا جدا» إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وتولى الخبير الاقتصادي، عبدالله حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس، متعهدا تحقيق الاستقرار في السودان، وإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة، خلال حكم عمر البشير الذي دام 30 عاما، وفق وكالة «رويترز».

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وحتى الآن السودان غير قادر على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

فرصة هائلة

وقال حمدوك للصحفيين، عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم: «أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثر في الإدارة الأميركية». وأضاف: «أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل بأن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة».

مكاسب السياسة الحالية

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه جهود حمدوك. ودعا غوتيريس إلى الإلغاء الفوري «لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية، وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية».

كان نقص الخبز والوقود والدواء، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، أطلق شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة البشير في أبريل الماضي.