«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 11:48 صباحا
مغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء، 27 سبتمبر 2019 من أجل المناخ (فرانس برس)

تجمع مئات المغاربة، أمس الجمعة، في الدار البيضاء والرباط، بهدف دعوة القادة السياسيين في العالم إلى التحرك في مواجهة حال الطوارئ المناخية.

وهتف مئات الأشخاص ومعظمهم من الشباب تجمعوا على الكورنيش البحري في العاصمة الاقتصادية تحت أشعة الشمس، «نحن بحاجة إلى حلول»، و«كوكبنا في خطر»، و«فلننقذه من أجل أولادنا»، وفق وكالة «فرانس برس». 

كما تجمع المئات في الرباط، أمام البرلمان في وسط العاصمة، للمشاركة في «الإضراب من أجل المناخ»، وهو حملة يتم تنظيمها في كل أنحاء العالم. وكتب على اللافتات: «طاقة متجددة مئة بالمئة، أمر ممكن»، و«كوكبنا، حقوقنا».

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وقال حمزة أودغيري (40 عاما)، وهو عضو في جمعية بيئية محلية: «من المهم أن نتحد، من أجل حض الحكومات في العالم أجمع على التحرك في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري». 

ويحذر العلماء من أن الوقت بدأ ينفد أمام قادة العالم، ليضعوا حدا للاحتباس الحراري، الذي يعد السبب وراء تزايد الكوارث البيئية.

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