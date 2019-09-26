وفاة ثمانية أشخاص بالكوليرا في السودان

صورة تظهر امرأة تزن ابنها المصاب بنقص التغذية في مركز تديره هيئة الاغاثة الدولية، 13 مايو 2017 (فرانس برس)

نقلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن وزارة الصحة السودانية أن ثمانية أشخاص توفوا جراء الكوليرا في السودان، ستة منهم في ولاية النيل الأزرق.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالكوليرا التي سجلت في البلد الواقع في الجزء الشرقي من شمال أفريقيا بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المنظمة في بيان تلقته «فرانس برس» إنه «وفق سجلات وزارة الصحة السودانية، سجلت ثماني حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا ست منها في ولاية النيل الأزرق واثنتان في ولاية سنار، ونقل البيان عن ممثلة المنظمة في السودان نعيمة القصير «نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات».

وصول أدوية إلى الخرطوم

وأكدت المنظمة أن 36 طنا من أدوية الكوليرا والمساعدات الطبية وصلت إلى العاصمة الخرطوم ويتم الإعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء، وأوضحت أن هذه الشحنة يمكنها معالجة 2.500 من مرضى الإسهال وسيتم توزيعها على مراكز علاج الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار وبعض الولايات المجاورة التي تزداد فيها مخاطر الانتشار.

ومرض الكوليرا ناتج من بكتيريا تعيش في مصادر المياه ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج. كما أن نقص المياه النظيفة خارج الخرطوم وضعف إمكانات القطاع الصحي يزيدان من مخاطر انتشار المرض في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة.