روحاني يطالب السعودية بوقف الحرب في اليمن

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني السعودية، اليوم الأربعاء، بإنهاء حربها في اليمن.

وقال روحاني في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «سيتم ضمان أمن السعودية بإنهاء العدوان في اليمن، وليس من خلال دعوة الأجانب إلى أراضي المملكة»، وفق «فرانس برس».