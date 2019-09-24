مقتل سبعة أطفال في ضربتين جويتين باليمن

قُـتل سبعة أطفال بين 16 شخصًا لقوا مصرعهم في ضربتين جويتين استهدفتا، الثلاثاء، منزلًا يقع في مديرية قعطبة في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول محلي لم تسمه أن «أسرة بكاملها قُـتلت (...) وبقية القتلى من المسعفين وهم من أهالي القرية، حيث هرعوا لنجدة الضحايا (بعد الضربة الأولى) فعادت الطائرة وقتلتهم بـ(ضربة ثانية)».



وفيما لم يعلن الطرف المسؤول مباشرة عن هاتين الضربتين، إلا أن المسؤول اليمني رجح أن يكون التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية مسؤولًا عن هذه الضربات.