والدة ضابط إسرائيلي قتل في غزة تطالب المجتمع الدولي بالمساعدة لإعادة رفاته

ليا غولدين تحمل صورة ابنها هدار (يسار), (أ ف ب)

طالبت والدة ضابط إسرائيلي قتل في غزة في 2014، من على منبر الأمم المتحدة في جنيف الإثنين، المجتمع الدولي بمساعدتها لاستعادة رفاته، مقترحة ربط إرسال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بإفراج حركة حماس عن رفات ابنها.

وقُتل الملازم أول هدار غولدين في 1 أغسطس 2014، أحد أكثر الأيام دموية في حرب غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأسفرت تلك الحرب - التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية «الجرف الصامد» - عن سقوط 2251 قتيلاً في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، و74 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود.

ويعتبر رفات العسكري الإسرائيلي، الذي يرجّح أن حركة حماس تحتفظ به، عملة صعبة يمكن صرفها في أي عملية تبادل مع إسرائيل.

وأعربت ليا غولدين، من على منبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن أسفها لكون حماس «تعذّب عائلتي بقسوة» منذ خمس سنوات.

ويعتبر مصير الجنود المفقودين موضوعاً حساساً للغاية في إسرائيل، حيث تخضع الغالبية العظمى من الشباب اليهودي، ذكوراً وإناثاً، للخدمة العسكرية الإجبارية، فضلاً عن أنّ الديانة اليهودية تولي أهمية كبرى للطقوس الجنائزية.

وقالت غولدين «منذ خمس سنوات تحتجز حماس ابننا في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني».

وأعربت عن أملها في أن يشكّل قرار مجلس الأمن الرقم 2474 الصادر في يونيو بمثابة نقطة تحول.

وينصّ هذا القرار على أنّ البلدان مسؤولة بشكل مشترك عن ضمان سرعة عودة الأشخاص المفقودين خلال النزاعات المسلّحة، ويطلب من مبعوثي الأمم المتحدة الخاصّين جعل هذه القضية أولوية.

كما دعت والدة الضابط الإسرائيلي الدول المانحة إلى ربط المساعدات الدولية المرسلة إلى غزة باستعادة رفات ابنها.

وقالت «يجب ألا يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض»، مؤكدة في الوقت نفسه أنّها تؤيّد بقوة، من حيث المبدأ، إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وقتل الملازم أول غولدين خلال مهمة استطلاع كانت وحدته تنفّذها في نفق بالقرب من رفح، في جنوب قطاع غزة، خلال هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، ما لبثت أن انهارت إثر اختفاء الضابط الذي ظنّته إسرائيل في البداية حياً فأمطرت رفح بوابل من القذائف والقنابل والصواريخ.