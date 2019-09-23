ترامب «غير قلق على الإطلاق» من احتمال عزله

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 05:32 مساء

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه «غير قلق على الإطلاق» من احتمال بدء الديموقراطيين في الكونغرس إجراءات لعزله.

وردّاً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب «ليس بشكل جدّي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «الشخص الذي لديه مشكلة هو (جو) بايدن»، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديموقراطي جو بايدن، الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا. وقال ترامب أيضا إن «ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب».

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