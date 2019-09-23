تونس: رفض طعون ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية على نتائج الجولة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 04:23 مساء

رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الإثنين، الطعون الستة المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقضت المحكمة برفض ثلاثة طعون من حيث الشكل، فيما رفضت ثلاثة طعون أخرى من حيث الموضوع، وتقدم ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية بطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب «الشروق» التونسية.

والمرشحون الستة هم عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وسيف مخلوف وناجي الجلول وسليم الرياحي وحاتم بولبيار. وخسر هؤلاء المرشحون في الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأسبوع الماضي، وقدموا الطعون إلى المحكمة الإدارية في تونس، التي قالت إنها تلقت الطعون من المرشحين جميعًا في ساعات مساء الخميس.

وتعهدت المحكمة بالنظر في هذه الطعون، «وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها طبقًا للقانون الانتخابي». وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت، الثلاثاء الماضي، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50%، لذا قررت عقد جولة ثانية.

وتأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيد، الذي نال 18.4% من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال، القابع في السجن حاليًا نبيل القروي على 15.58%. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري.

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