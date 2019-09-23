تركيا تعلن مقتل جنديين بهجوم في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 02:35 مساء
عضر في حزب العمال الكردستاني يحمل بندقية في طريق بمنطقة جبال قنديل، 22 يونيو 2018 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين، اليوم الإثنين، بهجوم في شمال العراق، محملة عناصر حزب العمال الكردستاني المسؤولية.

وقالت الوزارة إن الجنديين قتلا بعدما «انفجرت (عبوة ناسفة) زرعها إرهابيون انفصاليون من حزب العمال الكردستاني لدى مرور قافلة إمدادات»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وينتشر الجنود الأتراك في شمال العراق منذ مايو في إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة، الذي نفذ تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتتمركز قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية في جبال قنديل ومناطق أخرى في شمال العراق، وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون المجموعة على أنها «منظمة إرهابية».

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