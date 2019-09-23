محاكمة عسكرية لشقيق بوتفليقة وعدد من الشخصيات الجزائرية

صورة ملتقطة في 19 مايو 2012 لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (فرانس برس)

بدأت اليوم الإثنين محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات، وزعيمة حزب «العمال» لويزة حنون في البليدة جنوب الجزائر العاصمة، وفق ما أفادت قنوات تلفزيونية خاصة.

وقال مصور لوكالة «فرانس برس» إن الشرطة والدرك منعا جميع السيارات والعربات وكذلك المشاة من دخول محكمة العسكرية.

ومثل سعيد بوتفليقة، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات القوية طيلة 25 عاماً محمد مدين المعروف بلقب بـ«توفيق»، والرجل الذي خلفه على رأسها عثمان طرطاق، ورئيسة حزب «العمال» التروتسكي لويزة حنون أمام المحكمة وفق تلفزيون «النهار» وتلفزيون «البلاد».

ووصل الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز أحد المخلصين لبوتفليقة إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، ووُضع سعيد بوتفليقة ورئيسا المخابرات السابقان قيد الاحتجاز في 5 مايو، أما حنون فوُضعت قيد الحبس الاحتياطي في 9 مايو. واتهمهم القضاء العسكري بـ«التآمر على سلطتي الجيش والدولة» في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي وفق وكالة «فرانس برس».

احتجاجات غير مسبوقة

انطلقت في الجزائر في 22 فبراير احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة، ثم الاستقالة في 2 أبريل بعد عقدين من الحكم. منذ ذلك الحين فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.

اجتماع المتهمين

وأقر محامي الدفاع عن حنون أنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و«توفيق» في 27 مارس غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنًا باستقالة بوتفليقة. وبعد بضعة أيام اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.

وخلال جلسة عُـقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق تم الاستماع إلى خالد نزار الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي كشاهد.

وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح؛ بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.