دمشق تعلن إسقاط طائرة «دون طيار» في جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 09:01 مساء

أعلنت السلطات السورية، السبت، إسقاط طائرة مسيَّرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين.

ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني قوله: «إن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيَّرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ وقامت بإسقاطها».

وأوضح المصدر أنه بعد تفكيك الطائرة «تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية، إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار». ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة لإسرائيل أو أي طرف آخر، إلا أن «سانا» اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات لـ«اعتداءات إسرائيلية وأميركية بالطائرات والصواريخ».

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