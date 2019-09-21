تونس تستشرف المستقبل وتطوي للأبد صفحة زين العابدين بن علي

الصحف التونسية في 20 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

طوت تونس صفحة رئيسها الأسبق زين العابدين بن علي، مع مواراة جثمانه في الثرى، اليوم السبت، في السعودية، بشيء من اللامبالاة في أجواء تطغى عليها حملة الاقتراع التشريعي، دون أن تغلق كثيرا من ملفات فترة الاستبداد.

وطرد بن علي من الحكم تحت ضغط الشارع في 14 يناير 2011 بعد أن حكم تونس 23 عاما بنظام أمني صارم، وتوفي أول من أمس، الخميس، في المنفى في جدة، ولم يشكل نبأ وفاته الاهتمام الأول في نشرات الأخبار ولا في أحاديث أهل تونس، التي تستعد لانتخاب نواب برلمانها في السادس من أكتوبر المقبل، ثم لانتخاب رئيسها من بين مرشحين اثنين من خارج المنظومة، هما الأكاديمي قيس سعيد، الذي يدعو إلى لامركزية وحكم محلي، ونبيل القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف حاليا، وفق وكالة «فرانس برس».

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ونشر في صحيفة «لابرس» الحكومية الناطقة بالفرنسية، إعلان صغير أن بن علي سيدفن، السبت، في المدينة المنورة، وسيتلقى قسم من أسرته التعازي، غدا الأحد، في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة. أما أرملته ليلى الطرابلسي، التي تعيش حياة مرفهة في جدة مع ابنتيها نسرين وحليمة وابنها محمد، فصدرت عليها أحكام قاسية غيابيا في تونس بعد إدانتها باختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

أحكام بالسجن

وصدرت على بن علي أيضا عدة أحكام بالسجن المؤبد، خصوصا لإدانته بالقمع الدامي لمتظاهرين أثناء ثورة أواخر 2010 وبداية 2011، التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل. لكنه لم يمثل يوما أمام القضاء. واعتبر أحد محامي بن علي، أكرم عازوري، أن «الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بات الآن من الماضي، والتاريخ سيصدر حكمه عليه».

منظومات الفساد

وتجري محاكمات عديدة حاليا بفضل تحقيقات «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي كلفت بكشف الانتهاكات التي شهدتها تونس بين 1955 و2013. وجمعت هذه الهيئة شهادات ووثائق وصفحات من الأرشيف الرسمي بغرض إحالة مقترفي الانتهاكات ومن أمر بها وصولا إلى بن علي ذاته، إلى محاكم مختصة. ونظمت هذه الهيئة خلال فترة عملها 14 جلسة علنية منحت فيها الكلمة لأقارب مفقودين رووا عذاباتهم، وكذلك لعماد الطرابلسي شقيق زوجة بن علي، الذي تحدث بالتفصيل عن منظومات الفساد خلال فترة نظام بن علي الذي كان من أعمدته.

زمرة الزوجة

ودمرت زمرة زوجته المكروهة في تونس اقتصاد البلاد، كما ذكر تقرير مفصل للبنك الدولي في 2014 أنه في نهاية 2010 كان الـ114 شخصا الذين ينتمون إلى هذه الزمرة يملكون 220 شركة تسيطر على «21% من الأرباح السنوية للقطاع الخاص في تونس، أي 233 مليون دولار، ما يساوي أكثر من 0,5% من إجمالي الناتج المحلي».

مصادرة مئات الشركات

وبعد هروب بن علي تمت مصادرة مئات الشركات والعقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات التي كانت ملك أسرته وعشرات من المقربين منه، وعهد بها إلى صندوق تابع للدولة «الكرامة القابضة». وبات هذا الصندوق يملك خصوصا 51% من أسهم الشركة المشغلة لخدمة الهاتف في تونس «أورانج» ومعظم أسهم أهم شركة للأسمنت في البلاد «أسمنت قرطاج»، وأراضي زراعية وقصورا وغيرها. لكن الدولة التونسية لا تزال بعيدة عن استعادة الأموال المنهوبة.

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استعاد صندوق «الكرامة القابضة»، بعد صعوبات، نحو ملياري دينار تونسي (600 مليون يورو) من المساهمات في شركات خاصة منذ 2011، منها 500 مليون دينار في 2018، حسب رئيس مجلس إدارتها عادل قرار. لكن الشركات المصادرة المثقلة بالديون، لا تكاد تجد من يشتريها. وترسو يخوت ومراكب تهالكت بسبب الرطوبة في ميناء سيدي بوسعيد، مقدمة دليلا ملموسا على صعوبات تثمين وبيع أملاك «عصابة» بن علي، وفق «فرانس برس».

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وغذت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس حنينا إلى ما قبل 2011 باعتبارها سنوات أكثر ازدهارا. لكن النتيجة التي حصلت عليها الأحد الماضي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عبير موسى، المرشحة الوحيدة التي دافعت عن حزب بن علي، تؤكد أن العودة إلى الوراء لا تلاقي تجاوبا من التونسيين، بعد أن حلت في المرتبة التاسعة ونالت 4% من الأصوات.