ثاني حادث خلال يومين.. دمشق تسقط طائرة مسيرة في جنوب البلاد

صورة لطائرة مسيرة التقطت في ضاحية باريس خلال معرض في 28 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إعلان دمشق اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين.

وقال مصدر ميداني لـ«سانا» إن «الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ (...) وقامت بإسقاطها»، وأوضح أن بعد تفكيك الطائرة «تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار»، وفق «فرانس برس».

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ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة لإسرائيل أو أي طرف آخر، إلا أن «سانا» اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات لـ«اعتداءات إسرائيلية وأميركية بالطائرات والصواريخ»، وفي الـ19 من الشهر الجاري، أفادت «سانا» أيضاً بإسقاط الدفاع الجوي السوري «طائرة مسيرة» فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي، من دون أن تحدد مصدرها أيضاً.

مسرح الطائرات المسيرة

ونفذت إسرائيل على مر السنوات الماضية عشرات الغارات ضد مواقع عسكرية سورية وأخرى لمقاتلين إيرانيين أو لحزب الله اللبناني، الداعمين لقوات النظام. وتحولت المنطقة خلال الأسابيع الماضية إلى مسرح لهجمات الطائرات المسيرة بين إسرائيل وسوريا وحليفيها حزب الله وإيران. واستهدفت آخر غارة إسرائيلية في 24 أغسطس منطقة عقربا وأسفرت عن مقتل عنصرين من حزب الله. وقالت إسرائيل إن هدف الغارة منع ما وصفته بأنه هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيّرة.

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط الطائرة المسيرة «المفخخة» اليوم السبت، مشيراً إلى أنه «لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان حزب الله اللبناني المتواجد في المنطقة هو من أسقطها أو قوات النظام».