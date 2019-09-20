«الحوثيون» يتهمون السعودية بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة

اتهمت حركة الحوثيين التحالف بقيادة السعودية بتنفيذ «تصعيد خطير» في الحديدة جنوب اليمن، اليوم الجمعة، معتبرين الأمر «خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في المدينة الذي تم التوصل اليه في السويد في نهاية العام الماضي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام لتلفزيون «المسيرة»، إن «تحالف العدوان نفذ غارات مكثفة على الحديدة»، واصفا ذلك بـ«تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد».

وأعلنت السعودية، أمس الخميس، تدمير زورق مفخخ غير مأهول، أطلقته الحركة من الحديدة، وذلك بعد أقل من أسبوع مر على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، وأعلن «الحوثيون» مسؤوليتهم عنه.