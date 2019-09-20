السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ للحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 08:42 صباحا
قوات الحوثيين في ميناء الصليف باليمن، 11 مايو 2019، (ا ف ب)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ غير مأهول أطلقه المتمردون الحوثيون الخميس من اليمن، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي هذا وسط توترات متصاعدة بين السعودية وإيران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة وجعل أسواق الطاقة في مأزق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض قوله إنّ «منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة الحوثيين شن عمل عدائي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، أطلقته من محافظة الحديدة غرب اليمن».

وأضاف: «تم تدمير الزورق المفخخ، الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية». وشدد المتحدث على أنّ «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».

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ويوم السبت الماضي، تعرّضت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في حقل خريص النفطي شرق السعودية، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران، وقد اتهمت السعودية أيضا طهران بالوقوف وراء الهجوم.

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