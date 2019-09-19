وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 04:51 مساء

توفى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 83 عامًا.

أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاته في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وذلك في اتصال مع «سكاي نيوز عربية».

وقال المحامي منير بن صالحة إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس. وسبق أن قال بن صالحة، يوم الجمعة الماضي، إن بن علي نُقل إلى مستشفى في السعودية، بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح، الجمعة، لإذاعة «موزاييك» التونسية أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها «مريض جدًّا»، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

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