توابع زلزال قيس سعيد الانتخابي مستمرة في تونس.. وطلابه متفائلون بفوزه

المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد (أرشيفية: الإنترنت)

ينظر عديد من الطلاب في كلية العلوم السياسية، بإعجاب إلى أستاذهم السابق قيس سعيد، المرشح المستقل، الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، معلقين آمالا على أن يحمل لهم التجديد الذي يحلمون به.

وقالت بلقيس (19 عاما) إن «كثيرا من شباب تونس» صوتوا لسعيد «تعبيرا عن رفضهم النظام الحالي»، وهي طالبة بالمعهد الذي درس فيه سعيد القانون الدستوري قبل أن يقرر دخول غمار السياسة والترشح للانتخابات الرئاسية مستقلا دون دعم حزبي. واستطاع أستاذ القانون الدستوري أن يتأهل للدورة الثانية في انتخابات رئاسية هي الثانية في البلاد منذ ثورة 2011، وحصد الأحد 18,4% من الأصوات، وفق وكالة «فرانس برس».

ما موقف قيس سعيد والقروي مرشحي الرئاسة التونسية من الأزمة الليبية؟

وأظهر استطلاع للرأي نظمته شركة «سيغما كونساي» أن 37% من الفئة العمرية بين 18-25 عاما صوتت لسعيد، الذي قامت حملته الانتخابية على مجموعة من الشباب المتطوعين. بينما تؤكد غفران البجاوي، (20) عاما، الطالبة في الكلية نفسها: «بالطبع انتخبته. هو أفضل المرشحين بالاحترام الذي يفرضه وخصوصا صدقه».

ثورة صناديق

وتعتبر بلقيس أن فوزه كان «ثورة صناديق»، لافتة إلى تميزه بالتواضع رغم أنها لا ترى أنه يتصف بملامح «رجل دولة». وتابعت: «يحظى بسمعة جيدة في الكلية.. لا تسمع عنه سوى الذكر الخير». وعرف عن الرجل الملقب بـ«روبوكوب» (الرجل الآلي) أنه يتكلم العربية الفصحى بطلاقة، وأنه كثيرا ما كان قريبا من طلبته ومن شباب الكلية يصغي لمشاكلهم الخاصة بمظهر يوحي بالاستقامة والجدية المفرطة.

وتغيبت ابتهال كحلة (20 عاما) عن يوم الاقتراع، الذي سجل نسبة مشاركة بـ49%، حسب هيئة الانتخابات، لكنها وأمام مفاجأة سعيد تؤكد أنها «لن تفوت الدورة الثانية وستنتخب سعيد». أما الطالب مراد فقال «من حق الشباب أن يقصي النظام القديم ويبحث عن بديل».

زلزال انتخابي

وأثرت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتدني الخدمات العامة على التونسيين بشكل واضح، وغاب نصف الناخبين تقريبا يوم الأحد الماضي، في حين انتخب مشاركون مرشحين يتقدمان على أساس أنهما «ضد النظام»، وكانت نتائج الدورة الأولى «زلزالا انتخابيا» كشف أن الناخب التونسي غير واثق تماما بخياراته السياسية للمرحلة المقبلة، وفقا لمراقبين.

توقات بفوز سعيد

ينافس قيس سعيد رجل الإعلام المثير للجدل، نبيل القروي، والموقوف منذ أواخر أغسطس بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي. وقادت زوجته سلوى السماوي وقادة من حزبه «قلب تونس» حملته بالوكالة. ويرجح مراقبون أن ترتفع نسب التصويت لصالح سعيد في الدورة الرئاسية الثانية المرتقبة في أكتوبر.