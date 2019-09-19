انضمام الإمارات والسعودية إلى التحالف الدولي لتأمين الملاحة في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 11:02 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، 19 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

قررت الإمارات والسعودية الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران المتهمة من قبل واشنطن بمهاجمة منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو». وأطلقت أميركا فكرة تشكيل هذه القوة في يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة وناقلات نفط في منطقة الخليج، وحملت واشنطن طهران المسؤولية، التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس: «قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية». وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا مماثلا، مشددة على أن مشاركتها في القوة البحرية تهدف إلى «مساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية»، وفق وكالة «فرانس برس».

الضغوط القصوى
وتسعى واشنطن إلى تشكيل هذا التحالف الدولي لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن -على ما يبدو- من جذب كثير من الدول لا سيما أن كثيرا من حلفائها يتوجسون من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة، التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا. ورفض الأوروبيون العرض لأنهم لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتمثلة في ممارسة «الضغوط القصوى» على إيران، كما أنهم يحاولون الحفاظ على الاتفاق حول النووي الإيراني، الذي انسحب منه ترامب العام الماضي.

بومبيو: الهجوم على أرامكو «إيراني» و«ليس من الحوثيين»

بالمقابل أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الشهر الماضي، أن بلاده ستنضم إلى القوة البحرية. وتقضي فكرة واشنطن بأن تتولى كل دولة مواكبة سفنها التجارية مع دعم من الجيش الأميركي، الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات. ويتصاعد التوتر في المنطقة منذ انسحاب ترامب في مايو 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، في إطار حملة «الضغوط القصوى» ضدها. وردت إيران على خطوة ترامب بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
رئيس ألمانيا يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا «لمنع تآكل الدولة الليبية»
ليبيا
70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية
ليبيا
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بوغاتي» تطلق السيارة الأسرع في العالم