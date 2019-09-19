قناة أميركية تتهم خامنئي بالموافقة على «هجوم أرامكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 09:14 صباحا
المرشد الإيراني، آية الله خامنئي، خلال حضور اجتماع في طهران، 17 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

اتهمت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأميركية، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، بالموافقة على الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لمجموعة «أرامكو» في السعودية، السبت الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعدت الشبكة تقريرا إعلاميا حول الأمر بعد أن وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي يزور السعودية، الهجوم الذي أوقف نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام بـ«العمل الحربي».

وذكرت «سي بي إس نيوز»، التي قالت إنها أخذت معلوماتها من مسؤولين، دون ذكر أسمائهم، أن خامنئي وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات عن أي تورط إيراني.

وقال المسؤولون الأميركيون في التقرير إن الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر صناعي ولم تنشر بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي ترتب للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية، وأوضح التقرير أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق. ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله: «أخذنا على حين غرة».

نفي طهران
وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات السبت، لكن واشنطن والرياض استبعدتا ذلك.

بدورها، نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرك ضدها. وشددت في مذكرة دبلوماسية رسمية أُرسلت، الإثنين، عبر السفارة السويسرية التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في طهران، «على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم، وتنفي وتدين الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد». وكرر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس الثلاثاء، تصريحات للرئيس دونالد ترامب «لا نريد حربا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة».

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