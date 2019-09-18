السعودية: هجوم أرامكو انطلق «من الشمال» وبدعم من إيران

قطع من الصواريخ والطائرات المسيرة المعروضة في المؤتمر الصحفي. (الإنترنت)

أكّدت السعودية الأربعاء أن الهجوم على شركة أرامكو تمّ «بدون أدنى شك» بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.

وقال الناطق العسكري العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة «الهجوم انطلق من الشمال وبدعم من إيران بدون أدنى شك»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ»، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز «كروز». وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلن الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بان العملية انطلقت من إيران. ولم يحدد المالكي إيران كمصدر لانطلاق الصواريخ والطائرات.

وأوضح «رغم جهود إيران لإظهار ذلك»، فإن الهجوم «لم ينطلق من اليمن» حيث تقاتل السعودية المتمردين على رأس تحالف عسكري منذ 2015، مستبعدا بذلك ان يكون الحوثيون وراء الهجوم، وتابع الناطق العسكري «مسار الاستهداف يشير إلى أن (الهجوم) جاء من جهة الشمال».

وعُرضت في المؤتمر الصحافي قطع من الصواريخ والطائرات المسيرة التي قال المالكي إنّها استخدمت في العملية.