وزارة الدفاع السعودية: إيران تقف وراء الهجمات على «أرامكو» واليمن ليس نقطة الانطلاق

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم على «أرامكو» لا يستهدف السعودية فقط، بل يستهدف العالم برمته.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو»، أن السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية، مضيفًا أن السعودية تمتلك أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها. واتهم المالكي إيران بالوقوف وراء الهجمات على «أرامكو»، داعيًا «المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة».

وأشار المالكي إلى أن الهجمات جاءت من الشمال ولم تأتِ من اليمن.