أردوغان: 3 ملايين لاجئ يمكنهم العودة إلى المنطقة الآمنة في سوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 03:02 مساء
عائلة سورية في خيمة على شاطئ مينكسي في 28 يوليو 2019 في إسطنبول. (فرانس برس)

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء إن نحو 3 ملايين لاجئ سوري يمكن أن يعودوا إلى المنطقة الآمنة التي تسعى أنقرة إلى إقامتها في شمال سوريا.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة أنه «في حال نجاح ذلك واعتمادا على عمق المنطقة الآمنة، سنتمكن من إيواء ما بين 2 و3 مليون لاجئ يقيمون حاليا في تركيا وأوروبا في تلك المنطقة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وصرح الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه «يرغب في ممر سلمي يمتد عبر شمال سوريا وحتى دير الزور والرقة»، وقال ان ذلك سيسمح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ بالعودة، داعيا أوروبا إلى تقديم «المزيد من الدعم» لتحقيق هذه الخطة.

وتستضيف تركيا أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، وظهرت مؤشرات على استياء شعبي تركي من وجودهم بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا.

وتسعى القوات التركية التي تعمل مع الولايات المتحدة، على تطهير منطقة شاسعة من شمال سوريا لإبعاد المتمردين الأكراد عن حدودها وكذلك لتسهيل عودة اللاجئين.

وبالنسبة لتركيا فإن الأولوية الرئيسية هي كبح نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول انها ترتبط بالانفصاليين الأكراد على أراضيها.

وكرر أردوغان تهديده بشن هجمات ضد الأكراد في حال لم يبتعدوا عن الحدود التركية بنهاية الشهر. وصرح بـأنه «كما قلنا، إذا لم نشهد نتائج خلال الأسبوعين المقبلين، سنفعّل خطتنا».

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية لديها وجود راسخ في شمال سوريا، وتعتبر حليفا مهما للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وشنت تركيا مرتين عمليات أحادية في سوريا ضد تلك الوحدات وضد تنظيم الدولة الإسلامية في 2016 و2018.

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