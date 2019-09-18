وزارة الدفاع السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 01:42 صباحا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو، حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية».

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي.

وأدت الهجمات بطائرات مسيّرة، السبت الماضي، على منشأتين نفطيتين في السعودية إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار النصف ليتراجع بـ5,7 مليون برميل يومياً، ما يوازي حوالى 6% من الإمدادات العالمية. وبالإضافة إلى الخفض المفاجئ لإنتاج الذهب الأسود، أثارت الهجمات الخشية من تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران التي تشتبه الرياض والولايات المتحدة بطريقة مباشرة إلى حدّ ما بأنها تقف خلف الهجمات.

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