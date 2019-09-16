المنصف المرزوقي: أتحمل نتيجة فشلي في الفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية

قال المرشح لانتخابات تونس، المنصف المرزوقي، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة لفشله في الفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية.

ولم تُعلن نتائج الفرز الرسمية حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية أشارت إلى أن قيس سعيد حل في المركز الأول بنسبة أصوات 19.5%، بينما حل المرشح المحبوس نبيل القروي في المركز الثاني بـ15.5%.

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وصرح المرزوقي عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» بأنه فشل في إقناع الناخب التونسي ببرنامجه الانتخابي لقيادة البلاد في الخمس سنوات المقبلة.

وتابع المرزوقي: «أتوجه بجزيل الشكر لكل المواطنين والمواطنات الذين أعطوني أصواتهم وثقتهم في هذا الدور الأول للانتخابات الرئاسية.. وأتوجه بعميق المحبة والامتنان لكل الذين وقفوا بجانبي طيلة عقود وسنوات النضال والذين تكفلوا بمتاعب الحملة الأخيرة من تنسيقيات محلية أعدت كل زياراتي الميدانية، إلى الطاقم الإداري والإعلامي والأمني وكل المتطوعين والمتبرعين».

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كما وجه المرزوقي التحية إلى رجال الأمن التونسي من شرطة وجيش، بالإضافة إلى القضاة ومنظمات المجتمع المدني على تنظيم الانتخابات.