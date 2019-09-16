المنصف المرزوقي: أتحمل نتيجة فشلي في الفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 06:48 مساء

قال المرشح لانتخابات تونس، المنصف المرزوقي، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة لفشله في الفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية.

ولم تُعلن نتائج الفرز الرسمية حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية أشارت إلى أن قيس سعيد حل في المركز الأول بنسبة أصوات 19.5%، بينما حل المرشح المحبوس نبيل القروي في المركز الثاني بـ15.5%.

بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يواصلان تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية

وصرح المرزوقي عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» بأنه فشل في إقناع الناخب التونسي ببرنامجه الانتخابي لقيادة البلاد في الخمس سنوات المقبلة.

وتابع المرزوقي: «أتوجه بجزيل الشكر لكل المواطنين والمواطنات الذين أعطوني أصواتهم وثقتهم في هذا الدور الأول للانتخابات الرئاسية.. وأتوجه بعميق المحبة والامتنان لكل الذين وقفوا بجانبي طيلة عقود وسنوات النضال والذين تكفلوا بمتاعب الحملة الأخيرة من تنسيقيات محلية أعدت كل زياراتي الميدانية، إلى الطاقم الإداري والإعلامي والأمني وكل المتطوعين والمتبرعين».

نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تونس: قيس سعيد يتصدر ويليه القروي ثم مورو

كما وجه المرزوقي التحية إلى رجال الأمن التونسي من شرطة وجيش، بالإضافة إلى القضاة ومنظمات المجتمع المدني على تنظيم الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود