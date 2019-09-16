بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يواصلان تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 06:12 مساء

 حافظ المترشح المستقل قيس سعيد على تقدمه في ترتيب قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الأولية على مستوى عدد الأصوات المتحصل عليها، التي بلغت مع استكمال احتساب 52% من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية، 330962 صوتًا، أي ما يقابل 18.7% من الأصوات وفق النتائج التي جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشرتها في المركز الإعلامي بالعاصمة.

 ويتبع قيس سعيد المترشح نبيل القروي عن حزب «قلب تونس» بنسبة 15.5% يليه عبد الفتاح مورو «حركة النهضة» بنسبة 13.1% ثم عبد الكريم الزبيدي «مستقل» بنسبة 9.8%  فيوسف الشاهد حزب «تحيا تونس» 7.4%  ثم أحمد الصافي سعيد «مستقل» بنسبة 6.9%.

وحسب ترتيب بقية المترشحين ووفق عدد الأصوات المتحصل عليها نجد محمد لطفي المرايحي «الاتحاد الشعبي الجمهوري» في المرتبة السابعة يليه سيف الدين مخلوف «ائتلاف الكرامة» ثم عبير موسى «الحزب الدستوري الحر»، ثم محمد عبو يليه المنصف المرزوقي فالمهدي جمعة «البديل التونسي» ومنجي الرحوي حزب «الجبهة الشعبية».

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