بن صالح يعلن 12 ديسمبر موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 04:44 مساء
الرئيس الانتقالي الجزائري عبد القادر بن صالح (أرشيفية: الإنترنت)

حدد الرئيس الانتقالي الجزائري عبد القادر بن صالح، 12 ديسمبر المقبل موعدًا لانتخابات الرئاسة في الجزائر، وقال: «انطلاقًا من الصلاحيات التي يخولها لي الدستور، قررت أن يكون 12 ديسمبر المقبل، تاريخًا لانتخابات الرئاسة».

وجاء موعد الاستحقاق الرئاسي ليؤكد ما توقعه قطاع واسع من الجزائريين، بشأن تحديد موعد الرئاسية، بعد تصريح قائد الجيش، الجنرال قايد صالح، مطلع الشهر بأنه «من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر» وفق «دويتشه فيلله» الألماني.

ووقع بن صالح، السبت، على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، بعد «استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة».

كما أنهى بن صالح، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف. وجرى اليوم أيضًا تزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسًا للهيئة.

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