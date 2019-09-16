«رويترز»: واشنطن تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية بعد هجمات المنشآت النفطية

أكد مسؤولون أميركيون بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهز أسواق النفط العالمية.

ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بحسب «رويترز»، عن نطاق الزيادة في تبادل معلومات المخابرات. لكن الولايات المتحدة، الحذرة منذ فترة طويلة من التورط بشدة في حرب اليمن، لم تطلع السعودية سوى على بعض المعلومات بشأن تهديدات من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي أعلنت المسؤولية عن هجمات السبت.