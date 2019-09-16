بعد الهجوم على السعودية.. ترامب يتعهد بمساعدة الحلفاء في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:45 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستساعد حلفاءها رغم استقلاليتها في مجال الطاقة بعدما ألقت واشنطن باللوم على إيران في هجوم على السعودية أدى إلى خفض الإنتاج العالمي من الخام بنسبة خمسة بالمئة.

وكتب ترامب على تويتر يقول «لا نحتاج إلى نفط أو غاز الشرق الأوسط، لدينا في الحقيقة عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا»، وفق وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حض الاتحاد الأوروبي، على «أكبر قدر ممكن من ضبط النفس» بعدما حملت واشنطن إيران مسؤولية هجمات بطائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين في السعودية، تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن، وفق وكالة «فرانس برس».

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