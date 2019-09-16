الحكومة الفلسطينية ترد على نتنياهو باجتماع في غور الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 02:11 مساء
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماع للحكومة عقد في قرية فصايل بالضفة الغربية ،16 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، أن «الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين فيها»، خلال جلسة عقدتها حكومته في قرية فصايل الفلسطينية  في غور الأردن.

وقال محمد أشتية للصحفيين «نحن موجودون هنا وسنبقى هنا.. الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض، وهي جزء مهم من أراضي دولتنا الفلسطينية المتكاملة والمتواصلة الأطراف وسنعمل كل ما نستطيع من أجل تعزيز وجود أهلنا بالأغوار وحمايتهم، ولتكون هذه المنطقة حديقة فلسطين»، وفق وكالة «فرانس برس».

نتانياهو يتعهد بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة حال إعادة انتخابه

وشدد أشتية على أن «الاستيطان والمستوطنين غير شرعيين وسيرحلون عن أرضنا، وسنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية»، وأكد أن «الحديث عن ضم الأغوار باطل» معتبرا  أن «تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم هذه الأراضي غير قانوني ومدان من كل الأطراف، وهي محاولة لكسب أصوات انتخابية».

تعهد نتنياهو
وقبل أسبوع، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بضمّ غور الأردن الذي يشكّل ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه في الانتخابات. ويمثل غور الأردن 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو منطقة زراعية. ويؤثر تعهد نتنياهو إذا ما أصبح واقعا على 65 ألف فلسطيني يقطنون المنطقة، وفق المنظمة الحقوقية الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو أمس الأحد إنّ «الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعيّة التي عقدت في غور الأردن على «تحويل المستوطنة العشوائيّة ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسميّة».

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