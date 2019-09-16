نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تونس: قيس سعيد يتصدر ويليه القروي ثم مورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 12:05 مساء
مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيِد (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نتائج رسمية، اليوم الإثنين، إثر فرز 27% من الأصوات تقدم كل من قيس سعيد ونبيل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس التي دعي للمشاركة فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب.

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حل في المرتبة الأولى بنسبة 19% يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي 14,9% ثم ثالثاً مرشح حزب «النهضة» الإسلامي عبد الفتاح مورو 13,1%، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن وصف المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، منهجه وأيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي قائلا «أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي.. وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود