نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تونس: قيس سعيد يتصدر ويليه القروي ثم مورو

مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيِد (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت نتائج رسمية، اليوم الإثنين، إثر فرز 27% من الأصوات تقدم كل من قيس سعيد ونبيل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس التي دعي للمشاركة فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب.

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حل في المرتبة الأولى بنسبة 19% يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي 14,9% ثم ثالثاً مرشح حزب «النهضة» الإسلامي عبد الفتاح مورو 13,1%، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن وصف المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، منهجه وأيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي قائلا «أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي.. وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!».

