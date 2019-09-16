«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة النفط التابعة لشركة أرامكو بالسعودية. (سي إن إن).

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية حجم أضرار هجوم شنته طائرات من دون طيار على شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، وعرض الصور مسؤولون أميركيون في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، خلال حديثهم عن المواقع المُحتملة التي جاء منها الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص، صباح السبت الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن لقطات الأقمار الصناعية، التي حصلت شبكة CNN على نسخة منها، تؤكد أن «جميع النقاط التي طالها الضرر كانت في الجانب الشمالي الغربي لمنشآت أرامكو»، وهو ما يُضعف احتمالية شن الهجوم من اليمن، التي تقع جنوب المملكة». ولم يستطع المسؤولون تحديد ما إذا كان من المُحتمل أن تحلق طائرات مٌسيرة لمسافة طويلة من اليمن لتهاجم هذه المنشآت.

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ثلاثة خبراء عسكريين تحدثوا لـ«CNN» عن اللقطات التي تًبين الضربات، قال العقيد المتقاعد سيدريك لايتون، وهو خبير استخبارات لديه خبرة في صور الأقمار الصناعية، إن اللقطات تساعد في دعم ادعاء الإدارة الأميركية بأنها تعتقد أن طائرات دون طيار جاءت من العراق أو إيران، لكن الصور ليست نهائية.

براءة الحوثيين من الهجوم

وأضاف لايتون أن الصور تُظهر أن «الضربات كانت دقيقة للغاية»، وأشار إلى أن الحوثيين قالوا في بيان إنهم كانت لديهم معلومات دقيقة، ورأى أن «هذه اللقطات تثبت صحة تلك المعلومات، إلا أن الحوثيين لم يفعلوا ذلك»، وأشار إلى أنه يعرف كثيرا عن تصميم المنشآت النفطية في أبقيق وخريص، إلا أن المباني التي تأخذ الشكل البصلي، هي على الأرجح جزء من «محطة فصل الغازات عن النفط قبل إرسالها إلى المصافي في كل من شرق وغرب السعودية، وكذلك البحرين»، وأكمل أنه «يبدو أن زاوية الهجوم كانت من الشمال الغربي، ما يعني إما أن طائرات دون طيار جاءت من هذا الاتجاه، أي قادمة من جنوب العراق».

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ثغرات للإفلات

ورجح الخبير الاستخباراتي السابق أن تكون الطائرات لجأت إلى المراوغة لتجنب كشفها، قائلا: «سيقودني ذلك إلى الاعتقاد بأنهم ربما جاءوا من إيران، وربما حلقوا فوق العراق. شيء واحد من المؤكد أن الإيرانيين يعرفونه، هو رادارات الدفاع الجوي السعودية». وتابع أن معظم الطائرات الُمسيرة ذات مقطع عرضي أصغر للرادار، إلا أنه من المحتمل أن يتم اكتشافها بواسطة رادارات الدفاع الجوي السعودية. ويعتقد الخبير أن من يقفون وراء الهجوم بحثوا عن ثغرات للإفلات من الرادارات السعودية واستغلوها من أجل الطيران دون اكتشاف.

رؤوس حربية

وأوضح لايتون أن الثقوب الدقيقة جدًا تشير إلى أن السلاح يمكنه اختراق خزانات النفط دون استخدام رأس حربي شديد الانفجار «إذا كان هناك رؤوس حربية ربما ألحقت مزيد من الأضرار داخل الهياكل التي أصابتها».

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دقة الضرب

وقال المحلل العسكري الجنرال السابق مارك هيرتلينغ: «هذه الصور في الحقيقة لا تظهر أي شيء، عدا الدقة الجيدة في ضرب خزانات النفط. لا يمكنك رؤية الكثير سوى آثار الحريق في هياكل المنشآت، لكن هذا متوقع. لست خبيرًا، لكن هذا يشير أيضًا إلى أن الهجوم لم يكن بصواريخ كروز، الأمر الذي كان سيؤدي إلى انفجار (وليس مجرد ثقب) في هذه المستودعات».

دقة الضربات صادمة

فيما رأى مُحلل CNN الأدميرال المتقاعد جون كيربي، أن وقوع الأضرار في الجزء الشمالي الغربي من المنشآت لا يعني أنها أُطلقت من نفس الاتجاه، مُشيرًا إلى أن صواريخ كروز الإيرانية مُتطورة إلى حد ما ولديها أنظمة توجيه، وبالطبع يمكن للطائرات دون طيار ضرب هدف من أي اتجاه كذلك. وأضاف «لقد صُدمت من دقة الضربات، كما شكة دبوس، من المُمكن بالتأكيد أن تفعلها الطائرات بدون طيار، لكن مرة أخرى، هذا لا يؤكد أي شيء. على الرغم من توقع المزيد من الأضرار من صاروخ كروز، إلا أنه من المُمكن ألا يحمل كل واحد منها نفس الحمولة».

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة النفط السعودية التابعة لـ أرامكو. (سي إن إن).

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة النفط السعودية التابعة لـ أرامكو. (سي إن إن).