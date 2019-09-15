مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 11:13 مساء
مشاهد من الحريق الذي اندلع في معملي أرامكو.

قال مسؤول أمريكي كبير، الأحد، إن «نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين وأنها جاءت من اتجاه غربي-شمالي غربي وليس اليمن في الجنوب».

وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز»، أنه «لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا. مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب. لا احتمال آخر. الدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا».

هجوم بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لـ«أرامكو» في السعودية -فيديو

وتسببت الهجمات التي نفّذت بواسطة طائرات مسيّرة واستهدفت منشأتين نفطيتين في بقيق وخريص بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل قرابة ستة بالمئة من إمدادات الخام العالمية ونحو نصف إنتاج المملكة.

واندلعت حرائق ضخمة، أمس السبت، بعد أن أطلق الحوثيون في اليمن طائرات مسيَّرة لمهاجمة منشأة نفطية بموقع بقيق، وحقل خريص النفطي. وذكر مسؤولون سعوديون أن عمليات الإنتاج في المواقع تم تعليقها موقتًا.

البيت الأبيض: مستعدون للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية

واتهمت الولايات المتحدة إيران، أمس، بمهاجمة المنشأتين. وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة «مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطات النفط الاستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط»، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيَّرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية.

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