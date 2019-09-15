هيئة الانتخابات التونسية: 45% نسبة التصويت في السباق الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 10:10 مساء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت الأحد بلغت 45.02 %.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي إن «النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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