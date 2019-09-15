هيئة الانتخابات التونسية: 45% نسبة التصويت في السباق الرئاسي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت الأحد بلغت 45.02 %.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي إن «النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».