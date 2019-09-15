وزير الطاقة: السعودية تلجأ لمخزونها النفطي إثر هجوم «أرامكو»

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد أن المملكة ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها غداة الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين رئيسيتين في المملكة.

وقال وزير الطاقة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات».

وتسببت الهجمات التي نفّذت بواسطة طائرات مسيّرة واستهدفت منشأتين نفطيتين في بقيق وخريص بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل قرابة ستة بالمئة من إمدادات الخام العالمية ونحو نصف إنتاج المملكة.

وبنت الرياض خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق عدة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها، يتم استخدامها في أوقات الأزمات. وتم بناء المنشآت بين عامي 1988 و2009 وكلّفت عشرات مليارات الدولارات.