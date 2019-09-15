وفاة أرملة السبسي في يوم انتخاب رئيس لتونس

فاة أرملة السبسي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، صباح اليوم الأحد، وفاة والدته بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي.

وفي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال حافظ قائد السبسي: «انتقلت إلى جوار ربها، المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي»، وفق «سكاى نيوز عربية».

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

وتشهد تونس، اليوم الأحد، انطلاق السباق نحو الرئاسة، ويدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد. وتلي الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر، فيما يمثل الخطوة التالية من الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي توفي، في يوليو، عن 92 عامًا.