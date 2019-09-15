53 ألف جندي من الجيش التونسي لتأمين انتخابات الرئاسة

الجيش التونسي ينشر أكثر من 53 ألف فرد لتأمين انتخابات الرئاسة (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد تونس، اليوم الأحد، ثاني انتخابات رئاسة حرة منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ العام 2011، ونشر الجيش التونسي عشرات الآلاف من أفراده لتأمين الانتخابات المبكرة.

وتجرى الانتخابات قبل الموعد الذي كان مقررًا لها في نوفمبر المقبل، بعد وفاة أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيًّا، الباجي قائد السبسي، في يوليو، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويتنافس في هذه الانتخابات فعليًّا ٢٤ مرشحًا من أصل ٢٦ مرشحًا جرى إدراجهم في ورقة التصويت بعد انسحاب مرشحيْن اثنيْن في الساعات الأخيرة قبل بدء عملية التصويت في الداخل. وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أنه «نشر أكثر من ٥٣ ألف رجل أمن تونسي لتأمين نحو أربعة آلاف مركز انتخابي في جميع ولايات البلاد، مع توفير بعض المروحيات ووحدة بحرية لنقل أوراق الانتخاب ومستلزمات العملية الانتخابية من أحبار وصناديق ومشرفين لإجراء عملية التصويت في الأماكن النائية من البلاد».

الإقبال متوسط

وقال عطية نبيل، موفد «بي بي سي» إلى تونس، إن وزارة الداخلية أيضًا نشرت أكثر من ٧٠ ألف عنصر لتأمين التصويت في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عددها ٤ آلاف مركز بمراقبة من منظمات المجتمع المدني وبعثة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التصويت خارج تونس لليوم الثالث على التوالي والأخير، ووصفت اللجنة المستقلة للانتخابات، الإقبال على التصويت ما بين ضعيف إلى متوسط. ومن المقرر إغلاق باب التصويت في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

وفي العام 2014، فاز السبسي بأول انتخابات رئاسة حرة في تونس، وحظي بإشادة لقدرته على إرساء الاستقرار إلى حد بعيد في البلد خلال فترة حكمه التي امتدت نحو خمس سنوات، وحين وفاته، وعمره 92 عامًا، كان السبسي أكبر رئيس مازال في منصبه في العالم. ويتولى رئيس البرلمان، محمد الناصر، مهام رئيس البلاد بصفة موقتة.

الفوز بالأغلبية

يحتاج أي مرشح للحصول على أغلبية من الأصوات كي يفوز في الانتخابات. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى، تجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. ويعين المرشح الفائز لفترة خمس سنوات.

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وينص الدستور التونسي على أن الرئيس بيده شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي. أما رئيس الوزراء، الذي يختاره البرلمان، فهو مسؤول عن باقي الوزارات. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.

نظام ديمقراطي

نالت تونس إشادة باعتبارها الدولة الوحيدة من دول «الربيع العربي» التي شهدت ميلاد نظام ديمقراطي، فيما اُعتُبر مؤشرًا على نجاح التحول الديمقراطي، وأُقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي أول مناظرة على شاشة التلفزيون بين مرشحين للرئاسة.

مشاكل اقتصادية

وعانى البلد، في الأعوام القليلة الماضية، هجمات شنها مسلحون ومشاكل اقتصادية، خاصة البطالة. وفي العام 2018، خرج متظاهرون في شوارع البلاد احتجاجًا على إجراءات للتقشف اتخذتها الحكومة.

وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لوكالة «رويترز» إن هذه الإجراءات ضرورية إذا أرادت تونس أن تحجز لنفسها موقعًا في «نادي الديمقراطيات القوية».