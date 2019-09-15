العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 02:04 مساء
دخان يتصاعد من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية اليوم السبت (أرشيفية: الإنترنت)

نفى العراق، اليوم الأحد، استخدام أراضيه لاستهداف منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيَّرة، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وقالت الحكومة العراقية في بيانها: «ينفي العراق ما تداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيَّرة»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف البيان أن العراق «يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل مَن يحاول انتهاك الدستور، وشكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات».

هجوم بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لـ«أرامكو» في السعودية -فيديو

واستهدفت طائرات مسيَّرة أمس السبت، معملين لتكرير النفط تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص بالسعودية، وتبنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الهجوم.

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