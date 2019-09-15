ظريف مهاجمًا بومبيو: أميركا وحلفاؤها «عالقون في اليمن»

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن أميركا وحلفاءها «عالقون في اليمن» وإلقاء اللوم على إيران «لن ينهي الكارثة».

وأضاف ظريف على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد فشل وزير الخارجية (مايك) بومبيو في ممارسة أكبر ضغط ممكن يلجأ الآن إلى أكبر خداع ممكن.. أميركا وعملاؤها عالقون في اليمن؛ بسبب وهم أن التفوق في التسلح سيقود إلى نصر عسكري. وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة»، وفق وكالة «رويترز».

إنتاج النفط السعودي ينخفض بشكل حاد بعد الهجوم بطائرات مسيرة

وكان بومبيو ألقى باللوم على إيران يوم أمس السبت، في هجوم بطائرات مسيَّرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه قائلاً إن «إيران شنت الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات النفط العالمية».