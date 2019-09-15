انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 12:06 مساء
رجل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التونسية في لجنة انتخابية بتونس العاصمة، 15 سبتمبر (فرانس برس)

انطلق التونسيون، اليوم الأحد، في عملية التصويت بانتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتيجتها فيما تسيطر المشاكل الاقتصادية للديمقراطية الوليدة على اهتمامات الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) من العاصمة تونس المطلة على البحر المتوسط إلى غابات الفلين في الشمال الغربي والبلدات التي تعمل بالتعدين في الداخل وقرى المنطقة الصحراوية جنوبًا، وفق وكالة «رويترز».

القروي يخوض الانتخابات من السجن
ويتركز الاهتمام الخارجي، لا سيما من جانب الدول العربية على حزب النهضة الإسلامي المعتدل، فيما يراقب كثير من التونسيين مصير الإعلامي نبيل القروي الذي يخوض الانتخابات من السجن للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتهرب ضريبي. وينفي القروي هذه الاتهامات.

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ويوم الجمعة، قضت محكمة ببقاء القروي في السجن بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي، فقال أنصاره إن هناك مَن يحاول إسكات مرشحهم. ومن بين المرشحين البالغ عددهم 26 مرشحًا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع. ويأمل المتنافسون بتحقيق فوز حاسم أو خوض جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50%.

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