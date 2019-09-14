ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:09 مساء

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بشأن الهجوم الذي شنه الحوثيون على معملي شركة «أرامكو» السعودية.

وأكد ترامب، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، وشدد على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

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من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا «العدوان الإرهابي» والتعامل معه.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفقما نقلت «واس».

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