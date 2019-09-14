وفاة خمسة مصابين بالكوليرا في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 11:07 صباحا

أكدت وزارة الصحة السودانية، وفاة خمسة نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس.

وأضافت الوزارة في البيان الصادر في ساعة متأخرة أمس الجمعة، أن الإصابات بلغت منذ ذلك التاريخ «٦٧ إصابة منها ١٨ إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج»، وفق وكالة «رويترز».

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان سابق، أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء. وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.

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