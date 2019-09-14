مقتل ستة مدنيين بقصف على شمال غرب سورية

فتيان سوريان ينظران إلى دمار في قرية الضهر في محافظة إدلب في شمال غرب سورية بعد تقارير عن غارة روسية، 11 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل ستة مدنيين على الأقل، معظمهم جراء قصف صاروخي لقوات النظام على جنوب محافظة إدلب في شمال غرب سورية، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أسبوعين.



وبدأ في نهاية أغسطس، سريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة وفق المرصد.

وقال المرصد إن قوات النظام نفذت قصفا صاروخيا، أمس الجمعة، على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي تسبب في مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، بينما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي، وفق «فرانس برس».

قصف جوي روسي يستهدف شمال غرب سورية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

وارتفعت حصيلة القتلى، منذ سريان وقف إطلاق النار، إلى 11 مدنيا، ثمانية منهم بقصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام، واثنان جراء غارات روسية، بينما تسببت غارات نفذتها قوات النظام في مقتل مدني واحد في الأقل.

قوات النظام

وأفاد المرصد عن قصف بقذائف صاروخية تنفذه قوات النظام، اليوم السبت، على مناطق عدة في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حماة، غداة سقوط قذائف عدة ليلا في محيط نقطة تتمركز فيها القوات التركية في قرية كفر حطاط في ريف إدلب الجنوبي. وتركز الطائرات الروسية ضرباتها على مواقع مجموعات متشددة في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، حسب المرصد.

استمرار القصف

وتوقفت الغارات تماما، خلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة، كما هدأت المواجهات الميدانية بين قوات النظام والفصائل المتشددة والمعارضة عند أطراف المنطقة. إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار القصف المدفعي والصاروخي، بينما شنت طائرات روسية وأخرى سورية غارات على مناطق عدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية أبريل تصعيد قصفها على المنطقة، مما تسبب بمقتل 980 مدنيا في الأقل وفق المرصد، وفرار أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة. وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريبا من النازحين، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) كما تنتشر فيها فصائل معارضة ومتشددة أقل نفوذا.