غوتيريس يعلن تشكيل لجنة تحقيق حول قصف مستشفيات في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 08:51 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، أنه شكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سورية، كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.

ووفق بيان للأمم المتحدة فإن اللجنة ستحقق «حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سورية» منذ إعلان روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب 17 سبتمبر 2018.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية/ ستيفان دوجاريك، إن مهمة اللجنة تقضي بـ«تحديد الوقائع للأمين العام»، موضحا أن الأمر لا يتصل بـ«تحقيق جنائي» مع عدم إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة ومن دون أن يحدد مهلة لتسليم تقريرها.

وأضاف البيان أن غوتيريس «يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة» التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر.

ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال، ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي، فرناندو أوردونيز، والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي، السويسري بيار ريتر.

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وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأمم المتحدة للقصف منذ الربيع، فيما نفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن «تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات» على أن تعلن ما توصلت إليه.

ونهاية يوليو الماضي، طالب عشرة أعضاء في مجلس الأمن «ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان» غوتيريس بإجراء تحقيق، مما أثار غضب موسكو، حسب دبلوماسيين.

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