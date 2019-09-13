تونس: الإبقاء على مرشح للانتخابات الرئاسية قيد السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 04:26 مساء
نبيل القروي. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في السجن، بتهمة تبييض الأموال. وقال حزب القروي «قلب تونس» في بيان نقلته «فرانس برس» إن محكمة التعقيب (النقض) أعلنت أنها «غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعا لذلك، رفضت مطلب الطعن».

وجرى توقيف القروي بتهم تبييض أموال منذ 23 أغسطس الماضي. وقد أثار الجدل في تونس، واتهم السلطة بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية. وقال في رسالة نشرها حزبه «قلب تونس» أمس الخميس، إنه لن يتراجع وإنه بدأ إضرابا عن الطعام؛ بينما يعتزم أنصاره الاحتجاج أمام مقر سجن المرناقية، حيث جرى إيقافه.

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