محاميه: نقل بن علي إلى مستشفى بالسعودية إثر أزمة صحية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 11:38 مساء

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن بن علي يعاني أزمة صحية وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

وتجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس المستبد بن علي (83 عاما) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي بن علي لوكالة «رويترز»، «أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن». ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.

وفي 2011، قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب. وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.
 

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