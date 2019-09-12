جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحماس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 09:36 صباحا
محتجون فلسطينيون يهربون من القنابل المسيلة للدموع خلال اشتباكات أعقبت تظاهرة على الحدود مع إسرائيل قرب البريج بوسط قطاع غزة في 30 أغسطس 2019. (فرانس برس)

شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الخميس.

وقال الجيش في بيانه، وفق «فرانس برس»: «أطلقت صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، وردا على ذلك قصفت مقاتلات حربية وطائرة تابعة لقوات الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري لحماس بشمال قطاع غزة».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل استهدف موقعا خاليا في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

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وشهد شهر أغسطس عدة عمليات إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار، وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش ويبعث مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008. وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ أكثر من عقد.

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